Shiffrin: Viel Liebe und ein Geschenk ans Bett

Am Tag selbst - Kilde feierte am Donnerstag seinen 31er - habe sie, fast schon gewohnheitsmäßig, nicht bei ihm sein können. „Aber ich habe es geliebt, davor in Chile so viele Tage mit dir zu verbringen“, schreibt Shiffrin an ihren Herzbuben. Dazu gibt‘s ein Foto von den beiden Turteltäubchen im Wasser sitzend, während die schneebedeckten Berge die Szenerie perfekt umrahmen. Shiffrin weiter an Kilde: „Du bist ein wunderbarer Mensch. Du verdienst all die wunderbaren Dinge in dieser Welt. Ich liebe dich.“