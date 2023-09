Wie Vater, so Sohn! Wenn Benzin durch Adern fließt

Das Motorsport-Gen ist Thomas Preining quasi in die Wiege gelegt worden. Papa Andreas war richtig gut auf dem Motorrad unterwegs, holte zwischen 1986 und 1994 in 97 WM-Rennen 14 Top-Ten-Plätze und sorgte mit Dolly Buster als Sponsor auch international für viel Aufsehen. Dieses Wochenende ist er am Red Bull Ring in der Box seines Sohnes.