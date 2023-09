Im Waldkindergarten erfindet man Spielzeug selbst

„Wenn die Kinder im herkömmlichen Kindergarten drinnen laut wurden, habe ich immer geschaut, dass wir in den Garten kommen“, erzählt auch Lea Schweighofer. Jetzt im Waldkindergarten Flachau komme nie ein Kind und sage „Mir ist fad.“ Zwischen den Bäumen könne die Fantasie aufblühen. „Gerade im freien Spiel lernen die Kinder alles, was sie interessiert und was sie brauchen“, weist Schweighofer auf den Aspekt des Lernens hin.