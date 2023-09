In diese Gemeinden kommt jetzt Bewegung

Park in Straßwalchen eröffnet Anfang Oktober

Nur acht Kilometer entfernt geht in der ersten Oktoberwoche der Bewegungspark Straßwalchen in Betrieb. Wie in Schleedorf halfen auch hier etliche Vereine und eine EU-Förderung (rund 66.000 von 120.000 Euro) bei der Realisierung. Initiator SPÖ-Gemeinderat Sebastian Leitl sagt: „Hier zwischen Schule und Seniorenhaus können sich jetzt alle sportlich betätigen.“