Täglich neue Kammerspiele

Wiens Ärztekammer müsste bei all den Problemen im Gesundheitswesen so tatkräftig sein wie nie, steht aber so still wie nie. Warum dreht sich der Konflikt ständig im Kreis wie eine schlechte Seifenoper? Im Wirrwarr des Wiener Ärztekammer-Kriegs bietet die „Krone“ Überblick: Was bisher geschah, wo die Fronten verlaufen - und warum der Kampf so erbittert geführt wird. Das und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien