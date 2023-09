(K)ein Luxus: Bund bei Gratis-Tampons am Zug

Thema auch im Landtag

Deshalb setze sich die SPÖ für eine kostenlose Ausgabe beispielsweise in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Ämtern ein und wolle entsprechende Gesetzesinitiativen auf Bundesebene vorantreiben. Das Thema der kostenlosen Tampons und Binden wird am Donnerstag auch im Landtag diskutiert werden. Die ÖVP-Schülerunion fordert gemeinsam mit ÖVP-Frauensprecherin Julia Schneider-Wagentristl, dass die Produkte auch kostenlos in den Schulen zur Verfügung gestellt werden.