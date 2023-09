Mit der „Krone“ zur Premiere mit Pizzera & Jaus!

Mit Hits wie „Eine ins Leben“ oder „tuansackl“ konnte sich das Duo Pizzera & Jaus bereits in der Musikszene einen Namen schaffen. Jetzt starten sie auch in der Filmbranche durch und sind ab 6. Oktober in der Krimi-Komödie „Pulled Pork“ auf der große Kinoleinwand zu sehen. Nach zahlreichen Musikbühnen und Konzerthallen erobern die Publikumslieblinge nun also auch die Kinosäle des Landes.