Rafael Nadal als Präsident von Real Madrid?

Nadal als Klub-Präsident - ist das wirklich realistisch oder zu weit hergeholt? „Das Leben nimmt viele Wendungen. Dann muss man auch noch in Erfahrung bringen, ob man überhaupt fähig dazu ist. Ich gehe mit mir selbst ziemlich realistisch um und weiß mehr oder weniger, was meine Grenzen sind. Ich weiß nicht, ob ich fähig dazu wäre oder nicht. Die Zeit wird es zeigen“, so Nadal.