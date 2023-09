Erleben Sie den Abflug des Falken

25 Jahre ist es nun her, dass Österreichs größte Poplegende gestorben ist. Er gehörte nicht nur in Österreich zu einem der größten Musikwunder, sondern auch darüber hinaus. Im Herbst kommt der Falke wieder nach Wien in das Ronacher mit der lang erwarteten Uraufführung von „Rock me Amadeus - das Falco Musical“ und die „Krone“ verlost jetzt 30x2 Tickets für die „Krone“-Preview von „Rock Me Amadeus“ am 29. September.