Wer Statistik-Auskunft verweigert, der blecht

Viele versuchte Anrufe, dann folgte RSb-Brief

Das Gericht zählt auf, dass 15-mal versucht worden sei, den Mann telefonisch zu kontaktieren. Als er einmal tatsächlich abhob bzw. zurückrief und den Namen Statistik Austria hörte, legte er sofort wieder auf. Auch ein Mahnschreiben per hinterlegtem RSb-Brief fruchtete nicht. Der Einwand, dass man aufgrund von Arbeit keine Zeit habe, gilt übrigens nicht als Grund für die Verweigerung. „Es können diese Befragungen auch am Wochenende durchgeführt werden“, schreibt das Landesverwaltungsgericht in aller Deutlichkeit.