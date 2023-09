Fan-Feuerwerk kostet Sturm bis zu 100.000 Euro

Die Verantwortlichen der Fußball-Bundesliga waren am Sonntag noch mit dem Zählen der abgefeuerten Raketen und Leuchtstifte beschäftigt. Der überbordende Einsatz von Pyrotechnik, mit dem die Grazer Nordkurve beim Heimspiel gegen Salzburg (2:2) am Samstag eine gut zwölfminütige Unterbrechung in der ersten Hälfte provoziert hatte, kostet Sturm Graz im Falle der Maximalstrafe bis zu 100.000 Euro, sagte ein Bundesliga-Sprecher zur APA.