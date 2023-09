FPÖ: „Unterlassene Hilfeleistung“ bei Spritpreisen

FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker hat heute seinen Aufruf an die Regierung, bei den Spritpreisen dämpfend einzugreifen, erneuert. „Die Preise für Diesel und Benzin sind auch diese Woche wieder extrem angestiegen und Schwarz-Grün steckt weiter den Kopf in den Sand“, so Hafenecker.