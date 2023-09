Frech! Kilde ärgert seine Mika auf dem Skilift

Mikalea Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde sind zurück auf den Skiern. Während sich das Weltcup-Traumpaar in Chile auf die anstehende Saison vorbereitet, hält die US-Amerikanerin ihrer Fans via Instagram wie immer up-to-date, wobei sie an „Mr. Sarkastisch“ zu verzweifeln scheint ...