Fast-Bayern-Spieler verlängert bei Fulham

Bayern-München-Trainer Thomas Tuchel wird seinen Wunschspieler Joao Palhinha wohl auch im kommenden Winter nicht bekommen. Der defensive Mittelfeldspieler aus Portugal verlängerte seinen Vertrag beim FC Fulham, wie der englische Premier-League-Klub am Donnerstagabend bekannt gab. Palhinha, dessen angestrebter Wechsel zu den Bayern am letzten Tag der Sommer-Transferperiode nicht mehr zustande gekommen war, ist nun bis Ende Juni 2028 an Fulham gebunden.