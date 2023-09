„Muss auf Körper hören“: Swiatek sagt Teilnahme ab

„Keine Verletzung riskieren"

„Ich muss auf meinen Körper hören und die Saison ist sehr intensiv. Oberste Priorität hat, dass ich bis zum Saisonende gesund bleibe und in guter Verfassung spielen kann. Deshalb will ich jetzt keine Verletzung riskieren“, sagte Swiatek auf der Social-Media-Plattform X. In Guadalajara wird ab Sonntag gespielt. Die French-Open-Siegerin will Anfang Oktober in Tokio auf die Tour zurückkehren.