„Beschissen!“: TV-Legende schimpft über den DFB

Hintergrund: Der Bund hatte genau zu dem Moment das Aus des Trainers öffentlich gemacht, als sich Deutschlands Basketball-Nationalteam zum Weltmeister krönen konnte. „In der Schlussphase des WM-Finales im Basketball, als Sport-Deutschland sich mit den Basketballern identifiziert, feiert, zittert, gibt dieser Verband die Meldung raus, dass man sich von Hansi Flick trennt. Natürlich kann ihnen das völlig egal sein und vielleicht ist das eine Überreaktion von mir, aber nichts beschreibt den Mist im deutschen Fußball besser als dieses Timing. Das ist so erbärmlich!“, tobte Buschmann folglich in seinem Podcast „Lauschangriff - Endlich was mit Sport!“.