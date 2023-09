Pokal, Puzzle & Dirndl erinnern für immer an Linz

Mentale Stärke imponierend

Den US-Open-Triumph von Gauff, die im Duell zweier Linz-Siegerinnen im Finale Aryna Sabalenka bezwungen hatte, verfolgte Reichel via Livestream: „Das erste Major als 19-jährige Amerikanerin in New York zu gewinnen, ist ein Märchen. Besonders hat mir dabei ihre mentale Stärke imponiert, sie ist dem Druck und auch allem anderen voll gewachsen. Sie hat mit Washington, Cincinnati und New York jetzt drei Turniere in kurzer Zeit gewonnen. Das sagt alles.“