Kicker fast um einen Euro an Saudis verscherbelt

Eine Ablöse von einem Euro für einen Rekordtorschützen? Klingt kurios, ist aber so! Dieses „Kunststück“ wäre beinahe Girona gelungen, die Cristhian Stuani an die Saudis verscherbeln wollten. Möglich macht die niedrige Summe die Ausstiegsklausel des 36-Jährigen, die bis 2026 gilt. Folglich ist es ihm auch möglich in den nächsten Transferperioden um den Spottpreis zu wechseln.