Spätsommer macht zur Wochenmitte hin Pause

Ab Dienstag Gewitter und Schauer möglich

Der Hochdruckeinfluss im Ostalpenraum schwächt sich am Dienstag von Westen her ab. Damit steigt in Vorarlberg und Tirol bereits am Vormittag die Schauer- und Gewitterneigung an. Tagsüber sind vor allem alpennordseitig im Bergland Schauer und Gewitter auch weiter östlich einzuplanen, gegen Abend sogar in der Wienerwald-Region. Überall sonst ist es noch einmal sonnig und spätsommerlich warm. Der Wind kommt aus Südost bis Südwest und weht schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen werden mit zehn bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen mit 25 bis 31 Grad prognostiziert.