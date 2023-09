Weiter kein Lebenszeichen von vermissten Grazern

Von den zwei Österreichern, die sich auf der von den schweren Unwettern stark betroffenen Halbinsel Pilion in Griechenland aufgehalten haben, gibt es weiterhin kein Lebenszeichen. „Sie wurden noch nicht gefunden“, bestätigte am Sonntag eine Sprecherin des Außenministeriums. Die Zahl der Todesopfer in den überfluteten Gebieten ist mittlerweile auf elf gestiegen.