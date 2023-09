Gemeinnützige federn nun den „Miet-Horror“ ab

So erhält beispielsweise eine vierköpfige Familie in Lienz 100 Euro pro Monat mehr an Mietunterstützung. Die Grundlage für die Anpassung der Höchstsätze zur Sicherung des Wohnbedarfs stellen der Verbraucherpreisindex (VPI) sowie der Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich dar. Darüber hinaus wurden seitens des Landes die regionalen Mietpreise und die Bestandsdaten von laufenden MindestsicherungsbezieherInnen miteinbezogen. Bekam ein Zweipersonenhaushalt in der Stadt Innsbruck bisher etwa maximal 820 Euro an monatlicher Mietunterstützung, so beträgt diese nun 855 Euro. Eine vierköpfige Familie in Lienz erhält statt der bisherigen 730 Euro an monatlichem Höchstwert nun 830 Euro.