Entlastung gefordert: „Kosten erdrücken Familien“

Keine Besserung in Sicht

„Eine Besserung ist leider nicht in Sicht, denn künftig kommen auch noch die Kosten der Wohnbauförderung dazu! Ab 1. Jänner 2024 steht hier der erste Preissprung bevor. Kein Wunder, dass die Bewohner am Verzweifeln sind und mancher schon wieder übers Ausziehen nachdenkt“, sagt Sint und verweist auf einen offenen Brief der Mieter an alle Parteien im Tiroler Landtag.