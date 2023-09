„Ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit geweint“

In seiner ersten Saison bei Manchester City hat Erling Haaland mehr erreicht als so mancher Starspieler in seiner gesamten Karriere. Neben der Auszeichnung zum Premier-League-Torschützenkönig konnte der Norweger mit den „Skyblues“ den Pokal, die Meisterschaft und sogar die Champions League gewinnen. Vor allem der Sieg in der Königsklasse habe Haaland Tränen in die Augen gezaubert, wie er nun verriet.