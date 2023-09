„Der Schlechteste!“ Horror-Statistik für Guardiola

Pep Guardiola hat so ziemlich alles gewonnen, in der vergangenen Saison feierte er mit Manchester City das historische Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League. Für viele ist der 52-jährige Spanier der beste und raffinierteste Coach in der Fußball-Geschichte. Doch die „Sun“ enthüllt nun eine Statistik, in der Guardiola nicht die Nase vorne hat. Im Gegenteil: Guardiola ist der „schlechteste Premier-League-Trainer aller Zeiten“, schreibt das Boulevardmedium.