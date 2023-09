„Die Laufstärke ist sonst eine seiner Waffen!“

„Völlig platt“

Sätze von Teamchef Ralf Rangnick wie „mich hat es schon gewundert, dass er in den letzten 20 Minuten offensichtlich völlig platt war, er ist 24 Jahre alt und sollte am Anfang einer Saison eigentlich voll im Saft stehen“ oder „so intensiv war das Spiel auch nicht, dass man da nicht 90 Minuten durchstehen kann“ lösten bei Ilzer doch einige Verwunderung aus, zugleich begann er sofort, den Austausch mit den ÖFB-Verantwortlichen zu suchen: „Die Laufstärke ist sonst eine der Waffen von David, ich wollte fundiert wissen, was los war, habe deshalb den Kontakt zu ÖFB-Sportwissenschafter Gerhard Zallinger aufgenommen. Der hat mir versichert, dass die Daten von David absolut in Ordnung waren.“