Zinsen steigen leicht, „aber man muss aufpassen“

Die Arbeiterkammer (AK) hat gute Nachrichten für Sparer: Die Zinsen steigen - wenn auch noch spärlich. „Aber es tut sich was in der Zinslandschaft“, so AK-Expertin Gabriele Zgubic. Attraktive Konditionen gelten aber oft nur für Neukundinnen und -kunden oder oft auch nur für einen bestimmten Zeitraum.