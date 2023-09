Lange Pause für Ducati-Pilot Enea Bastianini

Indonesien-Start wackelt

Bastianini hatte einen Bruch im linken Knöchel sowie eine Fraktur im zweiten Mittelhandknochen der linken Hand erlitten, er wurde Montagabend in Modena operiert. Wie Ducati nun bestätigte, wird der 25-Jährige aller Voraussicht nach sowohl sein Heimrennen in Misano als auch die beiden Überseerennen in Indien und Japan verpassen, ob er Mitte Oktober in Indonesien an den Start gehen kann, bleibt abzuwarten.