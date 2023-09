Flitzer wollte zu Messi - doch dann kam „Wachhund“

Inter Miamis Präsident David Beckham engagierte einen Leibwächter nur für Messi. Yassine Chueko diente als US-Soldat im Irak und in Afghanistan, hat eine Ausbildung in Taekwondo und als Boxer, machte auch schon Erfahrungen in Mixed Martial Arts. Chueko überwacht Messi auf Schritt und Tritt.