Promi-Auflauf! Alle wollten Lionel Messi sehen

Autogramme für Wilson-Familie

Zahlreiche Stars waren im BMO Stadium in der US-amerikanischen Millionenstadt Los Angeles mit dabei. So wollten etwa Prinz Harry, Selena Gomez, Will Ferrell oder Leonardo DiCaprio Messi beim Zaubern zusehen. Owen Wilson und dessen Kinder durften sich sogar über Autogramme des 36-Jährigen nach der Partie freuen.