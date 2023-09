Ex-Teamchef Koller: „Ich hoffe, wir packen es!“

Ägypten im Fokus, Österreich im Herzen: Ex-Teamchef Marcel Koller drückt Alaba und Co. nach wie vor die Daumen. Vor dem Testmatch des ÖFB gegen die Republik Moldau am Donnerstag und dem EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden am darauffolgenden Dienstag plauderte der Schweizer mit der „Krone“ über Sternstunden, Fans und seinen Wunsch an die Truppe.