Zweiter Aufschlag für einstigen Tennisplatz

2018 hatte sich der HTC aufgelöst, die Spieler waren in Nachbarorte „abgewandert“. Das wollte Tennisspieler Christian Radinger nicht hinnehmen: „Es kann nicht sein, dass Lanzenkirchen mit 4500 Einwohnern keinen Tennisplatz hat.“ Er setzte in den letzten Wochen alle Hebel in Bewegung, um den alten Tennisplatz wieder herzurichten.