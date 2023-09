Real Madrid schreibt Namen von Bellingham falsch

Einmal mehr der Matchwinner

Dank eines Last-Minute-Treffers am Samstag in der spanischen La Liga ist Real Madrid weiter ohne Punkteverlust. Die „Königlichen“ behielten gegen Getafe mit 2:1 die Oberhand und gewannen als einziges Team alle vier Spiele. Bellingham avancierte für die Hausherren in der 95. Minute einmal mehr zum Matchwinner, der Engländer hat damit in allen Partien zumindest einmal getroffen.