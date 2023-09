PillerseeTal: Seen-Fieber entfacht

Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr. Wer im PillerseeTal seinen Blick über das Kaisergebirge schweifen lässt, der Stille am See lauscht oder seiner Sport-Lust frönt, spürt sofort: Hier lässt es sich länger aushalten. Die Region, die Hochfilzen, St. Ulrich am Pillersee, St. Jakob in Haus, Waidring und Fieberbrunn meint, bietet eine bemerkenswerte Vielfalt. Mit dem See in Waidring, dem Piller-, dem Lauch- und dem Wildseelodersee kann sich der Erfrischung suchende Gast gleich in vier Gewässern abkühlen.