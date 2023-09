„Gänsehaut hat nach dem Ziel gar nicht aufgehört“

„War es meine beste Runde? Ich weiß es nicht. Aber sicher jene, die ich am meisten genieße.“ Carlos Sainz war selbst ein wenig sprachlos nach der vierten Poleposition seiner Karriere. Einer ganz besonderen: Der Spanier sorgte ausgerechnet beim Heimrennen von Ferrari für die Bestzeit in der Qualifikation. Hauchdünn vor Max Verstappen, der trotzdem zuversichtlich ist, den Formel-1-Rekord von zehn Siegen in Folge zu packen ...