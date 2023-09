Leoben-Zugang spielte mit Arnautovic bei Bologna

In Leoben bekommt der ehemalige U17-Weltmeister eine neue Chance. Dass er ein guter Kicker sein kann, bewies Michael schon in Italien: Drei Spiele absolvierte er in der Serie A für Bologna (dabei auch gemeinsam mit Marko Arnautovic), weitere 38 Mal lief er in der Serie B (für Reggina, Cremonese und Perugia) auf.