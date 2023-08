Pongauer (85) bei Wanderung abgestürzt

Der 85-jährige Altbauer aus Pfarrwerfen brach gegen halb zehn zu einer Wanderung am Fuße des Tennengebirges auf. Er verließ den Forstweg und ging auf einem schmalen, steilen und stark verwachsenen Steig weiter. Oberhalb einer Wildbachverbauung rutschte der Mann aus und stürzte zuerst ein bis zwei Meter in die Tiefe. Anschließend rutschte er weitere zehn Meter durch sehr steiles Gelände ab. Dort blieb er am Rande des Baches mit schweren Beinverletzungen und einer Gehirnerschütterung liegen.