„Schlafmütze“ jetzt Fall für interne Überprüfung

„Verwaltungsarbeit am Morgen bringt Kummer und Sorgen“, nach diesem Motto dürfte ein Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Braunau zumindest in einem Fall gearbeitet haben. Wie berichtet, soll er einen Akt elf Monate unbearbeitet liegen gelassen haben und brachte damit einen Innviertler Waffenexperten (76) richtig in Bedrängnis.