Dominic Thiems Körper gibt ein neues Rätsel auf

Was ergeben Untersuchungen?

Um möglichst bald wieder auflaufen zu können. Denn sportlich nähert sich Thiem der alten Form. Das Finale in Kitzbühel war ein erster Schritt, sein erster Major-Sieg nach der Verletzung ein zweiter. Und auch gegen Shelton startete er, körperlich bedient, stark. Ehe der Kampf gegen den Magen ein aussichtsloser wurde. Nun heißt es abwarten, was die Ärzte diagnostizieren. Ein Start nächste Woche beim Challenger in Tulln scheint ausgeschlossen, Ziel ist der Davis Cup ab 15. September in Schwechat gegen Portugal.