Volksleiden „Kalkschulter“

„Wie bereits der Name verrät, kommt es bei einer Kalkschulter zu einer Einlagerung von Kalk in der Schulter - vor allem dort, wo die Sehnen nicht gut durchblutet werden oder das Schulterdach Druck ausübt“, erklärt Dr. Felix Rittenschober, Orthopäde am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern.