Rubiales? „Hätte ihm vielleicht eine geklatscht“

Nun hat sich auch Deutschlands Starstürmerin Alexandra Popp zur Causa rund um Luis Rubiales geäußert. „Wenn unser DFB-Präsident so meinen Kopf genommen hätte und mich auf den Mund geküsst hätte, wäre ich da definitiv auch nicht locker mit umgegangen“, so die Kapitänin der DFB-Elf in der NDR-Sendung „DAS!“.