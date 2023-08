Wer kürzer arbeitet, zahlt im Alter häufig drauf

„Eine Frau, die ab dem 24. Lebensjahr ihre Stunden auf 32 reduziert hat, verliert inklusive Pension 422.635 Euro über ihr ganzes Leben. Das entspricht etwa einer Eigentumswohnung“, so Ökonom Christian Helmenstein. Wer erst ab 36 mit Teilzeit beginnt, kommt noch immer auf einen Betrag von über 320.000 Euro, so die Studie des Economica-Instituts (siehe Grafik). Bei Männern ist es ähnlich. Anhand des Medianeinkommens fehlen einem Mann, der mit 24 Jahren in Teilzeit geht, 442.000 Euro. Ab 36 Jahren sind es 339.000 Euro.