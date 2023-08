„Oh Gott!“ Lewis Hamilton enthüllt „extreme Diät“

„Ich habe so viel gegessen“

Mit seiner Nichte und seinem Neffen hatte der Brite viel Zeit in den USA verbracht. „Ich habe so viel gegessen. Mein Gewicht muss bei 73, 74 Kilogramm liegen, und am Samstag wog ich fast 77 Kilogramm. Ich dachte: ‚Oh Gott!‘ Also musste ich in den letzten Tagen eine extreme Diät machen“, verriet der Rekordchampion am Rande des Grands Prix der Niederlande, den er als Sechster beendete.