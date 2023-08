Beachvolleyball-Star Clemens Doppler hört auf

„Nach 24 Jahren im Spitzensport darf ich sagen ‘Life was a Beach‘ und meinen Rücktritt als Beach-Volleyballer bekannt geben“, sagte der zweifache Europameister und WM-Silbermedaillengewinner. Der Rückzug erfolgt allerdings nicht sofort, die Staatsmeisterschaft am Wochenende in Baden sei aber das letzte Turnier in Österreich.