Verstappen jubelt über Ersatz für zerstörten Pokal

Was er früher bereits gemacht und was bisher immer in einer Riesen-Champagner-Fontäne geendet hatte, ging diesmal aber schief: Denn durch den heftigen Wumms aufs Podest kippte die Trophäe von Verstappen böse ab - und brach entzwei. Peinlich berührt machte Norris zwar mit seinem Jubel weiter, immer wieder blickte er aber auf den zu seinen Füßen liegenden kaputten Verstappen-Pokal.