Legende: Laimer „hört das nicht so gern, aber ...“

Bayern-Legende Lothar Matthäus hat in einem Interview kürzlich betont, dass Tuchel die Spieler nach schwächeren Leistungen (Goretzka am Saisonende und in der Vorbereitung, Laimer im Supercup) durch Rotation ein bisschen kitzeln will, um sie in die Eigenverantwortung zu nehmen und dadurch wieder einen Leistungsaufschwung zu erreichen. Inwieweit unterscheidet sich Tuchel da von seinem Vorgänger Julian Nagelsmann?

Bei Bayern ist man als Spieler immer gekitzelt, manchmal auch ein bisschen unter Druck. Da ist Tuchel nicht viel anders als Nagelsmann. Bei Nagelsmann war die Disziplin nicht mehr die Beste, das hing aber mit dem ganzen Verein zusammen. Wenn du keine Führung von oben hast, dann geht das von ganz oben bis nach ganz nach unten weiter und am Schluss macht auf dem Spielfeld jeder, was er will. Und das war der Fehler bei den Bayern.