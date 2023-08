Laimer schmunzelt: „Will nicht drüber reden“

Am Sonntag reichte es beim 3:1-Heimsieg gegen Augsburg für einen 20-Minuten-Einsatz, ein paar Tage zuvor war er beim traditionellen Lederhosen-Shooting der Bayern-München-Stars in der Startformation gestanden. Und brillierte auch verbal (siehe Interview im Video oben). Warum er sich denn umziehen hat müssen, wird Laimer gefragt. „Ich will nicht drüber reden“, schmunzelt er, ehe er den Grund dann doch verrät: Sein Bieranstich war gründlich danebengegangen ...