Italiens EM-Held Mancini wird Teamchef der Saudis

In Saudi-Arabien folgt er auf den Franzosen Hervé Renard, der im Frühling das französische Frauen-Nationalteam übernommen hat. Mancini soll am Montag präsentiert werden, sein erstes Match in seinem neuen Job hat er am 8. September gegen Costa Rica. „Ich habe Geschichte in Europa geschrieben“, bezog er sich in einem Posting auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) auf den EM-Titel 2021. „Jetzt ist es Zeit, mit Saudi-Arabien Geschichte zu schreiben.“