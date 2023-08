Ist das die beste Fußball-Hymne der Welt?

Tradition aus Großbritannien

Es ist eine lange zurückreichende Tradition, dass in den Stadien rund um den Erdball die Fanmassen gerne zum riesigen Chor mutieren. Dabei geht es aber beileibe nicht nur um Schmähgesänge: Allen voran die britischen Klubs beweisen mit einer Vielzahl an offiziellen und weniger offiziellen Stücken, welchen Stellenwert Musik im weitesten Sinne für den Fußball hat. Bestes Beispiel wäre „You‘ll Never Walk Alone“, ein Song aus dem Broadway-Musical „Carousel“, der seit den 1960er-Jahren quasi als Hymne des FC Liverpool fungiert und von den Fans vor jedem Spiel an der Anfield Road intoniert wird.