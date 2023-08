„Inakzeptabel“: Ten Hag rechnet mit Spielern ab

Spiel gedreht

Ten Hag habe in der Kabine bereits erklärt, dass das nicht akzeptabel sei. Er wolle selbstbewusste Spieler sehen, in den ersten beiden Partien sei das nicht der Fall gewesen. Und auch am dritten Spieltag drohte United eine bittere Niederlage, hätten Christian Eriksen (17.), Casemiro (52.) und Bruno Fernandes (76.) einen 0:2-Rückstand nicht noch in einen 3:2-Triumph über Nottingham verwandeln können.