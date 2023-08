2. Liga: GAK kommt in Lafnitz unter die Räder

Führungstreffer aus dem Nichts

Für den GAK war es nach saisonübergreifend neun ungeschlagenen Spielen die erste Niederlage - auch in dieser Saison. Dabei hatten die „Rotjacken“ von Beginn weg das Kommando übernommen. Der GAK war in den ersten 15 Minuten die klar bessere Mannschaft. Danach fingen sich die Lafnitzer, doch gegen Ende der ersten 45 Minuten war der GAK wieder am Drücker. Als man sich schon auf eine torlose erste Hälfte eingestellt hatte, kam der Führungstreffer für die Hausherren wie aus dem Nichts. Sebastian Feyrer, eins selbst in der GAK-Jugend, traf in der 45. Minute per Kopf und entgegen dem Spielverlauf.